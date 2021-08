La definizione e la soluzione di: Il Mario ex ciclista velocista di Lucca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : cipollini

Curiosità/Significato su: Il Mario ex ciclista velocista di Lucca Mario Cipollini Mario Cipollini (Lucca, 22 marzo 1967) è un ex ciclista su strada italiano con caratteristiche da velocista. Professionista dal 1989 al 2005 con una breve 36 ' (3 239 parole) - 11:18, 28 lug 2021

Altre definizioni con mario; ciclista; velocista; lucca; Il nome da papa di Jorge Mario Bergoglio; Mario che canta This Is What You Are; Chi agisce come una marionetta per conto di altri; Mario __, calciatore italiano dal 2019 al Brescia; Le spinte... del ciclista; Il Rossi motociclista; Un ciclista agile sui tornanti; Il ciclista... che si sacrifica per il capitano!; Il Pietro velocista, oro a Mosca 1980; Scatto del velocista; Frutto che si pilucca; Il frutto che si pilucca; Tra Firenze e Lucca; Lucca; Ultime Definizioni