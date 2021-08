La definizione e la soluzione di: Locuzione per essere... in un gruppo!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : fareparte

Curiosità/Significato su: Locuzione per essere... in un gruppo! Locuzione Una Locuzione, nella grammatica e nel dizionario tradizionale, indica un gruppo di parole in relazione grammaticale tra loro, costituente un'unità autonoma 2 ' (209 parole) - 10:01, 4 mar 2021

Altre definizioni con locuzione; essere; gruppo; Locuzione per punto d'appoggio ubi __ lat; Locuzione che indica inefficacia fare un __ acqua; Locuzione che introduce una conclusione tutto __; Locuzione che vuol dire finalmente alla __!; Possono essere monsoniche, acide, gelate..; Brulicare, essere gremito di, proliferare; Può essere greco, magro, senza lattosio..; Quello ambientale può essere alto o basso; Unita in gruppo, associata; Noto gruppo di statue cinesi __ di terracotta; Come il linguaggio di un determinato gruppo; Un'isola agrigentina del gruppo delle Pelagie; Ultime Definizioni