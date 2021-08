La definizione e la soluzione di: In linguistica, la sostituzione della V con la B. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : betacismo

Curiosità/Significato su: In linguistica, la sostituzione della V con la B Semantica (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) significati, vedi Semantica (disambigua). La semantica (dal greco sêma, "segno") è quella parte della linguistica che studia il significato delle parole 10 ' (1 284 parole) - 12:25, 8 feb 2021

