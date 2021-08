La definizione e la soluzione di: L'Andrea ex difensore della Juve e della nazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : barzagli

Curiosità/Significato su: L Andrea ex difensore della Juve e della nazionale Andrea Barzagli Andrea Barzagli (Fiesole, 8 maggio 1981) è un ex calciatore italiano, di ruolo difensore, assistente delle giovanili della nazionale italiana. Nella sua 56 ' (4 039 parole) - 00:56, 3 ago 2021

