La definizione e la soluzione di: Inglobato come un territorio in uno stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : annesso

Curiosità/Significato su: Inglobato come un territorio in uno stato stato Pontificio San Leo e Pennabilli. ^ Con giurisdizione anche sul territorio di Comacchio. ^ Nel 1649 fu Inglobato nel Patrimonio di S. Pietro. ^ Con giurisdizione su 136 ' (15 777 parole) - 11:58, 29 lug 2021

