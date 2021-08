La definizione e la soluzione di: Immesse, come certe somme in banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : versate

Curiosità/Significato su: Immesse, come certe somme in banca ricchi proprietari terrieri in cambio di piccolissime somme di denaro o di riso, o le vendevano a titolo definitivo come prostitute. Molto spesso queste

Altre definizioni con immesse; come; certe; somme; banca; Pelato come un frutto escoriato come un ginocchio; Come un futuro terribile nella fantascienza; Come le gemme che fanno solo fiori e non foglie; Uccelli gallinacei come il dorato e il prelato; Come l'acqua... in certe pozze!; Lo sono certe piante... che fanno grattare!; Senza esitare, con certezza; Monumento di origine egizia dentro a certe piazze; Un chiacchierio animato e sommesso; Individua... i sommergibili; Li fa chi tira somme; Così sono i lamenti sommessi; Il sotterraneo blindato... della banca; Opera collaborando con la Banca Mondiale sigla; Segue Goldman nel nome di una nota banca d'affari; La politica di cui si occupa una banca centrale; Ultime Definizioni