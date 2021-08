La definizione e la soluzione di: La Huffman candidata all'Oscar per Transamerica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : felicity

Curiosità/Significato su: La Huffman candidata all Oscar per Transamerica Oscar alla miglior attrice Dench - Lady Henderson presenta (Mrs. Henderson Presents) Felicity Huffman - Transamerica Keira Knightley - Orgoglio e pregiudizio (Pride & Prejudice) Charlize 50 ' (4 247 parole) - 21:35, 20 mag 2021

Altre definizioni con huffman; candidata; oscar; transamerica; Candidata insieme a Milano alle Olimpiadi 2026; Lo fu Oscar Wilde per la legge inglese; Località amalfitana dell'Auditorium Oscar Niemeyer; Robert attore e regista, Oscar onorario nel 2002; La __ Bellezza, film che ha vinto l'Oscar nel 2014; Ultime Definizioni