La definizione e la soluzione di: Gruppo canoro anni '50 della hit Only you. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : platters

Curiosità/Significato su: Gruppo canoro anni 50 della hit Only you Destiny's Child (categoria Senza fonti - gruppi musicali statunitensi) contenente la hit di debutto No, No, No. Nel 2001 pubblicano, con la nuova formazione, il loro terzo album Survivor, contenente le hit Independent Women 26 ' (2 854 parole) - 23:34, 24 giu 2021

