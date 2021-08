La definizione e la soluzione di: La Graham protagonista di Una mamma per amica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : lauren

Curiosità/Significato su: La Graham protagonista di Una mamma per amica Una mamma per amica Una mamma per amica (Gilmore Girls) è una serie televisiva statunitense ideata da Amy Sherman-Palladino, con protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel 37 ' (3 810 parole) - 19:03, 29 lug 2021

La Bardot protagonista del film Viva Maria!; Opera di Verdi in cui Violetta è protagonista; L'attore protagonista di Seven e Fight club; L'attore protagonista di High school musical; Gli Abba: __ Mamma; Mamma di ciuchini; La mamma di William d'Inghilterra; Cantavano Mamma mia; Una repubblica islamica; Città umbra famosa per la lavorazione della ceramica; Il Daniel importante scienziato di fluidodinamica; La Elena autrice de L'amica geniale;