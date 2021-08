La definizione e la soluzione di: Lo furono domini come quello romano o ottomano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : imperi

Curiosità/Significato su: Lo furono domini come quello romano o ottomano Impero ottomano L'Impero ottomano od osmanico (ufficialmente Sublime Stato ottomano), noto anche come Impero turco (in lingua turca ottomana ???????? ???????? ??????????? 170 ' (20 251 parole) - 11:41, 2 ago 2021

Altre definizioni con furono; domini; come; quello; romano; ottomano; Lo furono Giovanni XXIII e Giovanni Paolo I; Furono signori di Verona; Lo furono i re Federico il Grande e Guglielmo I; Sino al 1059 furono governati dai longobardi; L'isola su cui sorgono Haiti e la Repubblica Dominicana; Un immenso dominio; Ballo di coppia originario della Rep. Dominicana; Contrastò il predominio di Atene; Portata via come la terra da una vanga; Veloce... come un tratto di fiume impetuoso!; Come spesso è il filo delle recinzioni; Come la benda che serve a bloccare un arto rotto; Tagliato in due come un mazzo di carte; Quello di Pitagora si studia a scuola; L'indicatore BIL interessa quello interno lordo; Quello di cronaca vincola i giornalisti; C'è quello osseo e spinale; Il quartiere romano con la Torre Brunori; Il Barbarossa che guidò il Sacro Romano Impero; Il colle romano del nostro Presidente; Piatto romano con uovo e guanciale pasta alla __; Nome di vari sultani dell'impero ottomano; La pace del 1699 tra Lega Santa e Impero ottomano; Notabile dell'impero ottomano; Un notabile ottomano; Ultime Definizioni