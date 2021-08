La definizione e la soluzione di: Le foglie modificate per sostenere il fiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : sepali

Curiosità/Significato su: Le foglie modificate per sostenere il fiore Glossario botanico origine le foglie; se la foglia è inguainante (ha la base che abbraccia il fusto) il nodo è situato alla base della guaina. Nototribico fiore nel quale il polline 58 ' (7 977 parole) - 13:32, 7 apr 2021

