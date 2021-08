La definizione e la soluzione di: Figura retorica usata per edulcorare un concetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : litote

Altre definizioni con figura; retorica; usata; edulcorare; concetto; Arma a 3 punte con cui viene raffigurato Nettuno; Non figurativi come in quadri di Piet Mondrian; La figura presa di mira nel poligono di tiro; La figura retorica che si usa dicendo il Poeta per Dante; La figura retorica che si usa dicendo il Poeta per Dante; La figura retorica della materia per l'oggetto; La figura retorica che si usa dicendo il Poeta anziché Dante; La figura retorica che si ha se si dice tetti invece di case; Una posata usata assieme al coltello; Massa di peso usata dai sub, in mongolfiera, ecc; Fibra plastica usata per caschi e canoe; Polvere blu usata in agricoltura come fungicida; Nega il concetto del verbo; Scindere un concetto dai suoi termini concreti; Ultime Definizioni