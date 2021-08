La definizione e la soluzione di: Dirigersi in massa verso un luogo, come un fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : affluire

Curiosità/Significato su: Dirigersi in massa verso un luogo, come un fiume Ponte Milvio (sezione Cultura di massa) ponte era, quindi, un passaggio obbligato per chiunque lasciasse Roma per Dirigersi a nord sia verso l'Adriatico (Flaminia) che verso la Toscana (Cassia); 9 ' (1 010 parole) - 14:10, 10 lug 2021

Altre definizioni con dirigersi; massa; verso; luogo; come; fiume; Dirigersi in altro luogo; Dirigersi verso l'alto; Massa di peso usata dai sub, in mongolfiera, ecc; Può avere l’idromassaggio; Anagramma di massacro che rima con spasmo; L'agitarsi frenetico di una massa di individui; Assalto, come quello del gatto verso il topo; Per mezzo di, attraverso; Verso del maiale; Dotata di un'incurvatura sporgente verso l'alto; La città capoluogo del Friuli Venezia Giulia; Milano ne è il capoluogo; Luogo della fuga del bambino Gesù con la famiglia; Specie o essere umano originario del luogo; Pelato come un frutto escoriato come un ginocchio; Come un futuro terribile nella fantascienza; Come le gemme che fanno solo fiori e non foglie; Uccelli gallinacei come il dorato e il prelato; Immesse, come certe somme in banca; L'isoletta sul fiume nel centro di Roma; Foce del fiume con un solo ampio braccio; Il fiume russo con affluenti l'Usa e l'Ižma; Il fiume italiano che attraversa Vipiteno; Ultime Definizioni