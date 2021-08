La definizione e la soluzione di: Cottura con una grande fiammata sulla padella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Cottura con una grande fiammata sulla padella

Flambé (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) procedimento di Cottura a cui si aggiunge liquore (solitamente cognac o rum) in una padella calda per creare una fiammata. La parola significa fiammato in francese 979 byte (92 parole) - 22:28, 17 dic 2020