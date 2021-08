La definizione e la soluzione di: Come una corona dell'automobilismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : tripla

Curiosità/Significato su: Come una corona dell automobilismo Triple Crown (automobilismo) Nell'ambito dell'automobilismo la Triple Crown (in italiano Tripla corona) è un riconoscimento non ufficiale, ma puramente statistico, assegnato al pilota 6 ' (574 parole) - 20:00, 12 lug 2021

Elemento di giunzione a corona; Marchio di moda con la corona d'alloro nel logo; Una corona di preghiere; Corona poetica; L'Andrea ex difensore della Juve e della nazionale; Abitante della città col Palazzo delle Paure; Come le ossa... della robusta costituzione!; Assai dedito alla cura dell'altro; Il Sergio che è stato proprietario della Cirio; Il Prost ex-asso dell'automobilismo; Radunava a Bologna appassionati di automobilismo; Il Prost dell'automobilismo;