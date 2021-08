La definizione e la soluzione di: Come spesso è il filo delle recinzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : spinato

Curiosità/Significato su: Come spesso e il filo delle recinzioni Confine tra Germania Est e Germania Ovest esterna tra lo sbarramento e il confine effettivo. Le recinzioni di filo spinato furono rimpiazzate da una barriera alta tra 3,2 e 4 metri di pannelli a rete 122 ' (14 523 parole) - 07:55, 14 lug 2021

