La definizione e la soluzione di: Come le isole tirreniche di Gavi e Palmarola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ponziane

Curiosità/Significato su: Come le isole tirreniche di Gavi e Palmarola Mar Tirreno ( Costa tirrenica) l'arcipelago Ponziano (o isole Ponziane), del quale fanno parte Ponza, Palmarola, Gavi, Zannone, Ventotene e Santo Stefano, e largo delle coste campane 16 ' (1 546 parole) - 14:09, 22 mag 2021

