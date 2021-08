La definizione e la soluzione di: Come gli alberi che hanno dieci secoli e più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : millenari

Curiosità/Significato su: Come gli alberi che hanno dieci secoli e piu Storia di Arda ( Ultima Alleanza tra gli elfi e gli uomini) ere inizia con il risveglio degli elfi durante gli Anni degli alberi e continua durante i primi sei secoli degli Anni del Sole. Tutte le ere seguenti fanno 44 ' (5 754 parole) - 17:07, 7 lug 2021

