La definizione e la soluzione di: Come le gemme che fanno solo fiori e non foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : fiorifere

Curiosità/Significato su: Come le gemme che fanno solo fiori e non foglie Artemisia (categoria Piante medicinali e officinali) gemme svernanti al livello del suolo e protette dalla lettiera o dalla neve. Mentre altre (Come Artemisia annua L.) sono terofite scapose (T scap), e 31 ' (3 203 parole) - 22:06, 28 mag 2021

Altre definizioni con come; gemme; fanno; solo; fiori; foglie; Pelato come un frutto escoriato come un ginocchio; Come un futuro terribile nella fantascienza; Uccelli gallinacei come il dorato e il prelato; Immesse, come certe somme in banca; Gemme di color unghia; Le gemme della patata; Lo sono certe piante... che fanno grattare!; Quelli di sabbia fanno inceppare... l'ingranaggio!; Fanno le fusa; Fanno scali a Malpensa; Non è solo frutta mista ma anche Stato europeo; Foce del fiume con un solo ampio braccio; Tagliare solo le estremità dei capelli, accorciare; Nel ballo classico la rotazione su un solo piede fra; Fiori gialli da cui si ricavano olio e semi edibili; Prodotti delle piante che si sviluppano dai fiori; I tipici fiori coltivati in Olanda; I fiori degli agrumi; Le foglie modificate per sostenere il fiore; Stupefacente ottenuto dalle foglie di una pianta; Si usa per radunare le foglie; Così vengono dette le foglie che cadono; Ultime Definizioni