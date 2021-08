La definizione e la soluzione di: Come un futuro terribile nella fantascienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : distopico

Curiosità/Significato su: Come un futuro terribile nella fantascienza Cinema di fantascienza Il cinema di fantascienza (o fantascientifico) è uno dei generi cinematografici più popolari. In esso, i temi tipici della fantascienza sono colonna portante 147 ' (17 007 parole) - 12:35, 31 lug 2021

