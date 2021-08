La definizione e la soluzione di: Come dire cicciottelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : grassocci

Curiosità/Significato su: Come dire cicciottelli Zuleika "grassottella", "cicciottella" (riflettendo i gusti musulmani sulla bellezza femminile dell'epoca). Alcune fonti riportano invece che vorrebbe dire "brillante 3 ' (266 parole) - 13:01, 5 mag 2019

Altre definizioni con come; dire; cicciottelli; Come le isole tirreniche di Gavi e Palmarola; Ei fu. Siccome __, nel cinque Maggio di Manzoni; Assenti... come certi anelli!; Come una facoltà... insita in noi!; Mark che ha fatto parte dei Dire Straits; Vuol dire che vince chi ne vince due __ delle tre; Come dire poco conosciuti; Uno scritto satirico incisivo e diretto; Ultime Definizioni