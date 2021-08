La definizione e la soluzione di: Come la benda che serve a bloccare un arto rotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : gessata

Curiosità/Significato su: Come la benda che serve a bloccare un arto rotto Naizouage. Dopo il colpo dell'avversario si abbassa un braccio per poter bloccare l'attacco e con l'altro arto sviluppare il contrattacco. Una delle tecniche

