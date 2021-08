La definizione e la soluzione di: Come andando o parlando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : gerundio

Curiosità/Significato su: Come andando o parlando Glossario delle frasi fatte ( Glossario delle frasi fatte (O)) Risentirsi per un'affermazione o un discorso fatto da altri, al punto di lasciare la compagnia con cui si sta parlando e andarsene seccati. Es.: «Tizio 348 ' (45 861 parole) - 13:03, 19 giu 2021

