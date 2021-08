La definizione e la soluzione di: Città canadese nota per le industrie petrolifere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : calgary

Curiosità/Significato su: Citta canadese nota per le industrie petrolifere Canada ( Canadesi) e altre numerose compagnie minerarie e petrolifere tra le prime al mondo. La superpotenza mineraria canadese negli ultimi tempi ha attirato il fortissimo 112 ' (10 893 parole) - 19:18, 27 lug 2021

