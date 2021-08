La definizione e la soluzione di: Cicloni come Katrina e Sandy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : uragani

Curiosità/Significato su: Cicloni come Katrina e Sandy Ciclone tropicale vortici atmosferici (es. Cicloni extratropicali) proprio perché hanno un diverso meccanismo di alimentazione dell'energia. I Cicloni tropicali, per questo 46 ' (5 321 parole) - 13:11, 21 mag 2021

