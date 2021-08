La definizione e la soluzione di: Chiamano dalle strade... per affilare i coltelli!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : arrotini

Curiosità/Significato su: Chiamano dalle strade... per affilare i coltelli! Personaggi di South Park (sezione I ragazzi dark) seguito è apparso nella trilogia del Black Friday, dove è stato visto affilare una spada di legno nel cortile di Cartman e, nell'episodio 17x08 "Le cronache 91 ' (12 759 parole) - 20:06, 27 lug 2021

Altre definizioni con chiamano; dalle; strade; affilare; coltelli; Così si chiamano tra loro socialisti e comunisti; Gli americani lo chiamano Lo Stato della prateria; I calciatori lo chiamano mister; Li chiamano le truppe in inferiorità numerica; Un tessuto usato dalle omonime ballerine indiane; Togliere la carne dalle ossa per cibarsene; Insetti dalle ali variopinte che nascono bruchi; Agenzia immobiliare italiana dalle molte filiali; Strade adatte ai veicoli su ruote; Spesso copre le strade percorse dalle automobili; Alti pilastri che illuminano le strade; Le strade con gli alberi; Affilare una lama; Le pietre per affilare; Pietra per affilare; Coltelli da macellaio per tagliare e spezzare; Affila i coltelli; Si ripiega nel coltellino; Coltellino che s'usa per sbucciarei tuberi; Ultime Definizioni