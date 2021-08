La definizione e la soluzione di: Che curano... come certe Aziende Locali!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : sanitarie

Curiosità /Significato su: Che curano... come certe Aziende Locali! Amministratore delegato ( CEO (Aziende)) agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società . Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo 12 ' (1 470 parole) - 03:42, 26 mag 2021

