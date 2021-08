La definizione e la soluzione di: Si cerca in caso di condizioni meteo avverse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : riparo

Curiosità/Significato su: Si cerca in caso di condizioni meteo avverse Giro d'Italia 2020 riassunto A causa delle proteste da parte di alcune squadre ed altrettanti ciclisti per via delle avverse condizioni meteo combinate con l'elevato chilometraggio 64 ' (3 278 parole) - 20:42, 11 lug 2021

Altre definizioni con cerca; caso; condizioni; meteo; avverse; Famoso e ricercato marchio di sigari cubani; Hanno gusti raffinati e ricercati; Si cercano per ricaricare un'auto elettrica; In medicina, ricerca della causa di una malattia; Io, ma in un altro caso; Il caso latino tra acc e abl; Le autorità prendono quelle del caso; Può verificarsi in caso di pressione arteriosa; Relativi alle condizioni atmosferiche; Studia le variazioni delle condizioni atmosferiche; Natanti in pessime condizioni; Principio economico che è valido in condizioni di rischio o incertezza; Le meteoriti dette lacrime di san Lorenzo; C'è di api e di meteore; Come il meteo quando rischia di piovere; In meteorologia è l'area di bassa pressione atmosferica; Avverse o perverse; Ultime Definizioni