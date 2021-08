La definizione e la soluzione di: Celebre carattere tipografico creato in Svizzera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : helvetica

Curiosità/Significato su: Celebre carattere tipografico creato in Svizzera Giambattista Bodoni (categoria Caratteri) la sua opera magna: Il Manuale tipografico (1818). Il Manuale tipografico contiene più di 600 incisioni, caratteri latini ed esotici, mille ornamenti 9 ' (1 128 parole) - 10:05, 26 mag 2021

