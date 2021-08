La definizione e la soluzione di: Caruccio... come un comune della Valle Varaita!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : bellino

Curiosità/Significato su: Caruccio... come un comune della Valle Varaita! Piemonte (sezione Comuni principali) per gettarsi poi nel Po a Lombriasco; Varaita, primo affluente di destra, lungo 75 km, nasce nell'omonima Valle presso Bellino, passa tra il Saluzzese 102 ' (9 867 parole) - 13:17, 11 lug 2021

