Soluzione 6 lettere : monzon

Curiosità/Significato su: Carlos __, pugile argentino ex campione del mondo Carlos Monzón Carlos Monzón (San Javier, 7 agosto 1942 – Los Cerrillos, 8 gennaio 1995) è stato un pugile e attore argentino, campione mondiale dei pesi medi dal 1970 24 ' (2 977 parole) - 11:08, 26 giu 2021

Altre definizioni con carlos; pugile; argentino; campione; mondo; José Carlos, pensatore e saggista peruviano; Sas, che canta Guardia '82 e Il pugile; Il pugile che allena il campione; L'Alì grande pugile statunitense; Netta vittoria del pugile; Il Piazzolla musicista argentino; Anagramma di argentino che rima con fante; Il Nicolas centrocampista argentino classe 1998; Il Lionel asso argentino del calcio; La Maze che è stata campionessa slovena di sci; Il Rafael campione spagnolo di tennis; Fu tre volte campione olimpico dei pesi medi; Cuore di campione; Il Mister del Quarto Mondo nei fumetti DC; Il rapper campano de La fine del mondo; Venute al mondo; Il mondo vegetale; Ultime Definizioni