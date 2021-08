La definizione e la soluzione di: Si bruciano per dimagrire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : grassi

Curiosità/Significato su: Si bruciano per dimagrire Palestra praticato per un tempo anche molto prolungato, a seconda degli obiettivi di chi lo pratica: più ci si allena, più si consuma energia e quindi si bruciano i grassi 10 ' (1 394 parole) - 14:39, 21 giu 2021

Altre definizioni con bruciano; dimagrire; Bruciano senza fiamma; Lo sono le sconfitte... che bruciano!; Ingiustizie che bruciano; Lo bruciano i camion; Un verme che fa dimagrire; Effetti... del dimagrire;