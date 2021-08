La definizione e la soluzione di: Avviene quando si danno cose per riceverne altre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : scambio

Curiosità/Significato su: Avviene quando si danno cose per riceverne altre Copyleft (sezione Tipi di copyleft e relazioni con le altre licenze) locuzione licenze virali di copyright, spesso da coloro che sentono di riceverne un danno, poiché ogni lavoro derivato da uno copyleft deve utilizzare la stessa 42 ' (5 261 parole) - 08:58, 19 lug 2021

Altre definizioni con avviene; quando; danno; cose; riceverne; altre; Che avviene per step, poco alla volta; Che non avviene allo stesso tempo; La parte del motore nella quale avviene l'esplosione della miscela aria benzina; Avviene sul luogo dell'appuntamento; Un gesto maleducato... per quando piove!; La Solarino attrice in Smetto quando voglio; Perse le forze quando Dalila tagliò i suoi capelli; Lo è il lavello quando si usa lo sturalavandini; Ridanno tono e vigore; Non dannosa, inoffensiva; Si fa fra amici a Capodanno; Danno caldo ai nuotatori; Così sono le cose in più, in eccesso; Si fa scegliendo cose, dividendole in gruppi; Difetto che fa vedere sfocate le cose lontane; Il cognome dell'attrice che ha recitato nelle pellicole Il colore nascosto delle cose e Tutto il mio folle amore; Svagandosi con balocchi o altre attività ludiche; Che sottintende altre intenzioni e significati; Paroletta che ne fa risparmiare diverse altre; Sostanze formate dall'insieme di altre sostanze;