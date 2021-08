La definizione e la soluzione di: Avviato... come un ordigno!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : innescato

Curiosità/Significato su: Avviato... come un ordigno! Stati con armi nucleari (sezione Stati sospettati di possedere un programma nucleare militare) stato avviato già nel 1939. Gli Stati Uniti sono anche l'unica nazione ad aver impiegato in guerra armi nucleari: il 6 agosto 1945 un ordigno all'uranio 73 ' (8 530 parole) - 04:02, 14 lug 2021

Altre definizioni con avviato; come; ordigno; Istituito, avviato; Come persone... sotto processo!; Attirare e incorporare liquidi, come una spugna; Persone velenose... come certi serpenti!; Esposti a forti correnti d'aria come certi luoghi; Ordigno munito di timer; La pronuncia dell'ordigno nucleare all'idrogeno; Un ordigno esplosivo; Ordigno incendiario usato spesso nelle guerriglie urbane;