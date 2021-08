La definizione e la soluzione di: Assenti... come certi anelli!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : mancanti

Curiosità/Significato su: Assenti... come certi anelli! Il Signore degli Anelli (serie di film) Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello (2001), Il Signore degli Anelli - Le due torri (2002) e Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re 102 ' (11 831 parole) - 10:40, 31 lug 2021

Come dire cicciottelli; Come le isole tirreniche di Gavi e Palmarola; Ei fu. Siccome __, nel cinque Maggio di Manzoni; Come una facoltà... insita in noi!; Lo sono certi titoli... scambiati in borsa!; Persone velenose... come certi serpenti!; Esposti a forti correnti d'aria come certi luoghi; Pugnale che sta sulla canna di certi fucili; Piatto di granelli di frumento del nordafrica; Alter ego di Sméagol ne Il Signore degli Anelli; Elfo arciere provetto de Il Signore degli Anelli; Una storia come Il signore degli anelli;