La definizione e la soluzione di: Assalto, come quello del gatto verso il topo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : agguato

Curiosità/Significato su: Assalto, come quello del gatto verso il topo Tom & Jerry Kids (categoria Serie televisive d'animazione del 1990) "L'alligatore / Un gatto ingordo / Il topo medievale" (Gator Baiter / Hoodwinked Cat / Medieval Mouse) "Clyde / Droopy e Giulietta / Il mostro del labirinto" 12 ' (1 529 parole) - 00:07, 28 lug 2021

