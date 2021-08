La definizione e la soluzione di: Arbusto dai rami sottili con fiorellini in spighe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : tamerice

Curiosità/Significato su: Arbusto dai rami sottili con fiorellini in spighe

Altre definizioni con arbusto; rami; sottili; fiorellini; spighe; Un arbusto spinoso; Un arbusto aromatico sempreverde; Un fitto arbusto; Arbusto delle Conifere; Insiemi di rami; Selezioni tramite estrazioni casuali; Se ne dispone tramite testamento; Nome comune dell'elemento chimico Wolframio; Sono più sottili del tronco; Antilope dalle zampe sottili; I sottili steli con foglioline appena germinati dai semi; Quelle di gatto sono dolci biscotti sottili; Fasci di spighe; Ultime Definizioni