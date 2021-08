La definizione e la soluzione di: Il 2019 è stato il suo anno... per i cinesi!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : maiale

Curiosità/Significato su: Il 2019 e stato il suo anno... per i cinesi! 2019 – Se stai cercando altri significati, vedi 2019 (disambigua). Il 2019 (MMXIX in numeri romani) è un anno del XXI secolo. 1º gennaio: la Romania assume 11 ' (1 018 parole) - 00:14, 2 ago 2021

