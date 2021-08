La definizione e la soluzione di: Una cinta per città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Muraria

Curiosità/Significato su: Una cinta per citta Mura di Bologna (categoria Cinte murarie della città metropolitana di Bologna) loro stessi, finirono per guadagnarsi l'appellativo di civitas antiqua rupta. Al termine della costruzione della cinta, la città fu divisa dai bizantini 33 ' (3 520 parole) - 00:34, 4 feb 2021

