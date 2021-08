La definizione e la soluzione di: Era bianco per Valentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Spino

Curiosità/Significato su: Era bianco per Valentino Valentino (stilista) Valentino Clemente Ludovico Garavani, meglio noto come Valentino (Voghera, 11 maggio 1932), è uno stilista italiano, creatore dell’omonimo marchio. Il 25 ' (2 416 parole) - 00:02, 28 lug 2021

