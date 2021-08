La definizione e la soluzione di: II cibo come settore di marketing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Food

Curiosità/Significato su: II cibo come settore di marketing Italiaonline (categoria Errori del modulo citazione - pagine con data di accesso senza URL) Italiaonline è una società attiva in tutta la filiera delle soluzioni di marketing digitale e comunicazione online nata dalla fusione per incorporazione 16 ' (1 582 parole) - 09:07, 20 lug 2021

Un cibo da strada; La gustosità di un cibo... o di una conversazione!; Riempire spropositatamente di cibo; Il recupero delle forze attraverso cibo e riposo; Come i ceri offerti a Dio; Scrittrici come la Deledda e la Serao; Evanescenti... come certi ricordi; Immerso come un pennello; Un settore della moda; Raduno di esperti nel settore; Settore che produce libri, riviste e giornali; Settore economico né agricolo né industriale;