La definizione e la soluzione di: Annulla il voto quando non cè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Quorum

Curiosità/Significato su: Annulla il voto quando non ce Uscita del Regno Unito dall'Unione europea (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) totale dei voti espressi ma non riuscì a vincere un seggio parlamentare perché il voto è stato diffuso in tutto il paese. Il Partito Referendario si sciolse 115 ' (8 738 parole) - 14:27, 17 lug 2021

Altre definizioni con annulla; voto; quando; L'annullamento di un decreto; Annullamenti di polizze; Annullare, eliminare... in grammatica!; Cancellata o annullata da una striscia coprente; Un pessimo voto; Un voto che si strappa; Il massimo voto di laurea a cui ag giungere la lode; Con la lode è il voto più alto all'università; Si dice quando si è rassegnati; Canta quando si sveglia; Enea la sposò quando giunse in Italia; Quando fa i calcoli sono dolori!; Ultime Definizioni