La definizione e la soluzione di: La vettura ferroviaria per i.. dormienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Wagon Lit

Curiosità/Significato su: La vettura ferroviaria per i.. dormienti con i suoi 10.582 km², è tra i più grandi al mondo formatosi a seguito della progressiva evaporazione di un lago salato, nonché in assoluto la più grande

