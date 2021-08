La definizione e la soluzione di: La valuta che circola in Brasile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Real

Curiosità/Significato su: La valuta che circola in Brasile Real brasiliano (categoria Valute in corso) la valuta ufficiale del Brasile dal 1º luglio 1994. È suddiviso in 100 centavos. Il suo codice ISO è BRL e il suo simbolo è R$. Il nome della valuta deriva 45 ' (2 511 parole) - 22:09, 1 mar 2021

Altre definizioni con valuta; circola; brasile; Valutata dal perito; Il fotografo ne valuta il tempo; Si valuta nel progettare opere pubbliche; Le valutazioni di affidabilità delle società; Finestrino circolare di nave; Hanno una base circolare; Lo sono certe vene con problemi di circolazione; Il famoso dipinto circolare di Michelangelo; Uno Grande è in Brasile; Uno Grande è nel Brasile; Salvador de __ la città capitale dell'omonimo Stato del Brasile; Abitante della città più popolosa del Brasile; Ultime Definizioni