La definizione e la soluzione di: Un'agenzia nazionale per lo sviluppo sostenibile sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Enea

Curiosità/Significato su: Un agenzia nazionale per lo sviluppo sostenibile sigla agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile il 22 ottobre 2008). ^ ENEA - agenzia nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile, Centro Ricerche Bologna - Home 58 ' (7 536 parole) - 14:29, 2 lug 2021

