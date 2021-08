La definizione e la soluzione di: Sono diverse in volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : VL

Curiosità/Significato su: Sono diverse in volo Tiro a volo tiro a volo identifica ogni attività a fini sportivi, o sport riconosciuto, del presente o del passato, che consista nel colpire un bersaglio in volo con 10 ' (1 363 parole) - 08:39, 26 lug 2021

Sono uguali nel baratro; Una riflessione sonora; Sono uquali in stenografia; Tante Sono le sinfonie di Beethoven; La capacità di adattarsi a situazioni diverse; Sono diverse nell'erede; Hanno diverse forme a seconda di ciò che si beve; Quelle digitali sono diverse per ogni persona; Il Volo della TV; Rende scivolosi i pavimenti; Diede i natali a Fra Diavolo; Volontariamente chiuso in casa, per timore di uscire;