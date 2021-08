La definizione e la soluzione di: Un soldato in trincea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Fante

Curiosità/Significato su: Un soldato in trincea Guerra di trincea Per guerra di trincea s'intende un tipo di guerra di posizione nella quale la linea del fronte consiste in una serie di trincee. Successivamente si ricorse 43 ' (5 675 parole) - 19:31, 18 feb 2021

