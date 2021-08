La definizione e la soluzione di: Qualcosa che occorre avere o fare per la moda del momento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Must

Curiosità/Significato su: Qualcosa che occorre avere o fare per la moda del momento Glossario delle frasi fatte ( Glossario delle frasi fatte (O)) Costringere qualcuno a fare (o a non fare) Qualcosa impedendogli qualsiasi altra possibilità. Mettere conto avere importanza, valere la pena. "In questo paese 348 ' (45 861 parole) - 13:03, 19 giu 2021

