La definizione e la soluzione di: Prefisso per sale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Aro

Curiosità/Significato su: Prefisso per sale 030 (Prefisso) 030 è il Prefisso telefonico del distretto di Brescia, appartenente al compartimento di Milano. Il distretto comprende la parte meridionale della provincia 4 ' (304 parole) - 16:21, 2 feb 2018

Altre definizioni con prefisso; sale; Il prefisso che vale orecchio; Il prefisso che moltiplica per sette; Prefisso per vita; Prefisso per buono; Vide il diluvio universale; Chi vi sale va su e giù; Chi vi sale, prende pugni; Assale il coniglio; Ultime Definizioni