La definizione e la soluzione di: La parte non sottoscritta di un aumento di capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Inoptato

Curiosità/Significato su: La parte non sottoscritta di un aumento di capitale Società di capitali accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente 24 ' (3 293 parole) - 21:20, 1 giu 2021

Altre definizioni con parte; sottoscritta; aumento; capitale; Le migliori prendono parte alle Olimpiadi; Fa parte delle generalità; Si mettono da parte dopo aver fatto accurate selezioni; Il regno di cui fa parte l'uomo; Un aumento periodico dello stipendio; Misura l'aumento della velocità delle auto; Aumento dei prezzi; La capitale col Prado; La capitale in fondo a un fiordo; La capitale della Turchia; Damasco ne è la capitale; Ultime Definizioni